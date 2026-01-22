Consiglio regionale Giuditta NdC | Commissioni l' intesa premia il lavoro di squadra con Casa riformista

Il Consiglio regionale ha raggiunto un’intesa sulle Commissioni consiliari, evidenziando il ruolo del gruppo unico Noi di Centro-Casa Riformista. Secondo la consigliera Giuditta (NdC), questa collaborazione premia il lavoro di squadra e rafforza la rappresentanza politica all’interno dell’Assemblea regionale. La decisione riflette l’importanza di un dialogo costruttivo per un’azione legislativa efficace e condivisa.

"L'intesa in maggioranza sulle Commissioni consiliari riconosce pienamente il valore politico del gruppo unico Noi di Centro-Casa riformista. Nel gioco di squadra, l'importante è segnare il gol, a prescindere dagli individualismi: oggi con gli amici di Casa Riformista formiamo un solo corpo.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

