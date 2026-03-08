La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni di origine egiziana, sospettato di far parte di un gruppo terroristico chiamato Islamic State Khorasan Province (Iskp). L'individuo era coinvolto in un piano di attentati in Italia. L'operazione si è conclusa con l'arresto e l'accertamento delle sue attività legate alla rete terroristica.

La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne di origine egiziana, accusato di far parte di un gruppo organizzato con finalità terroristiche, noto come "Islamic State Khorasan Province (Iskp)". L’operazione, condotta dalle Digos di Brescia e Bergamo, segna un’evoluzione nelle indagini che riguardano il giovane, precedentemente fermato nel 2024 per apologia di terrorismo e per il proposito di portare a termine un attentato ai danni della chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo. Lo straniero, aspirante terrorista, aveva mostrato un elevato attivismo online, propagandando le attività dell’Islamic State tramite social network e piattaforme virtuali dedicate a tematiche jihadiste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovane jihadista. Pianificava attentati in Italia

