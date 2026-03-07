Arrestato jihadista | voleva compiere attentati contro i fedeli di una chiesa

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un giovane di origine egiziana accusato di far parte di un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’individuo avrebbe pianificato di compiere attentati contro i fedeli di una chiesa. L’operazione si è conclusa con il fermo e il trasferimento in carcere dell’uomo.

Il giovane progettava attentati contro luoghi di culto. Si coordinava con altri membri tramite chat criptate La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un giovane di origine egiziana, ritenuto partecipe di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip su richiesta della Procura Distrettuale, sulla base di nuove evidenze investigative. Le nuove verifiche hanno confermato che il giovane non operava da "lupo solitario". Faceva parte del gruppo su chat criptate denominato "I Pericolosi d'Egitto", collegato a un'associazione terroristica affiliata all'Islamic State Khorasan Province (ISKP).