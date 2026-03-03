Il 8 marzo 2026 alle 10 al Teatro Romano si svolge l’evento “Forza è Libertà”, promosso dall’Associazione Rosa Samnium APS in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione si concentra sulla salute e sulla libertà delle donne attraverso un raduno pubblico. L’iniziativa coinvolge partecipanti di diverse età e mira a celebrare questa giornata con un momento di ritrovo e consapevolezza.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Rosa Samnium APS promuove l’iniziativa “FORZA È LIBERTÀ – Raduno per la Salute e la Libertà delle Donne”, che si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.30 presso il Teatro Romano di Benevento. La scelta del Teatro Romano come sede dell’iniziativa rappresenta un forte richiamo simbolico: un luogo della cultura che diventa spazio di partecipazione civile e consapevolezza collettiva. L’evento si inserisce infatti nel programma nazionale promosso dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali nella giornata dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giornata internazionale della Donna, al Teatro Romano si celebra ‘Forza è Libertà’

Ravenna celebra l’8 marzo: mostre, concerti, teatro e camminate per la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un’occasione per riflettere e confrontarsi sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e...

Traversetolo celebra la Giornata Internazionale della Donna 2026 con “Donne Oggi”In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di Traversetolo presenta “Donne Oggi”, un ricco calendario di iniziative...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Teatro Romano

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata internazionale della donna, il programma delle iniziative; Festa della donna a Roma: dai brunch agli spettacoli teatrali, tutti gli appuntamenti da non perdere; Ravenna celebra l’8 marzo: mostre, concerti, teatro e camminate per la Giornata internazionale della donna.

Gorizia. Giornata internazionale della donna, un libro e uno spettacolo per riflettereUn libro e uno spettacolo teatrale per fornire spunti di riflessione, prendendo spunto dalle vicende di figure femminili che in vari campi della vita hanno lasciato un segno importante. Un doppio appu ... triestecafe.it

Giornata della Donna: la commedia Ospiti al Teatro BoniDomenica 8 marzo ad Acquapendente un divertente spettacolo seguito da apericena NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Teatro Boni di Acquapendente celebra la Giornata internazionale della donna con uno spet ... newtuscia.it

Il Teatro Romano laboratorio per le rivocazioni storiche #Benevento - facebook.com facebook