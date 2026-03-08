Giornata della donna | musei e siti siciliani aperti gratis per celebrare l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, in tutta la Sicilia musei, parchi archeologici e luoghi storici saranno aperti gratuitamente al pubblico. La Regione Siciliana ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, consentendo l’ingresso senza costi per chi desidera visitare queste strutture. L’obiettivo è celebrare la Giornata internazionale della donna offrendo l’opportunità di conoscere il patrimonio culturale dell’isola.

La Regione Sicilia aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura, offrendo ingressi gratuiti in musei, parchi archeologici e luoghi storici per valorizzare arte, storia e partecipazione Anche quest'anno, oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Regione Siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell'Isola. Un'iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico, rendendo accessibili a tutti, e in particolare alle donne, i tanti tesori custoditi nei siti regionali.