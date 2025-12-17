Pensioni potrebbe andare perso parte del riscatto laurea già pagato FLC CGIL | vanificati sacrifici lavoratori della Conoscenza

Il governo ha annunciato una nuova misura che potrebbe invalidare parte dei riscatti laurea già pagati, penalizzando i lavoratori della Conoscenza. La decisione, annunciata dopo lo sciopero generale del 12 dicembre, rischia di vanificare gli sforzi di chi ha investito nel riscatto degli studi universitari ai fini pensionistici.

 “All’indomani dello sciopero generale del 12 dicembre, il governo introduce una misura fortemente penalizzante ai danni di chi ha riscattato a pagamento gli anni universitari ai fini pensionistici. Una parte di questo periodo, infatti, da 6 mesi nel 2031 a 30 mesi nel 2035, non concorrerà più alla maturazione dei requisiti di anzianità contributiva necessari per la ‘pensione anticipata’ che, in virtù dello stesso emendamento, aumenteranno progressivamente dagli attuali 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 9 mesi”. È quanto si legge in una nota della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. L'articolo Pensioni, potrebbe andare perso parte del riscatto laurea già pagato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

