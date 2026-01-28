Il presidio dei centri antiviolenza finisce assediato dalla polizia

Questa mattina davanti al Senato si è formato un presidio di circa quaranta donne e alcune persone, che protestavano contro il disegno di legge in discussione in commissione Giustizia a Palazzo Madama. Mentre le donne urlavano e si stringevano, le forze di polizia hanno circondato il gruppo, impedendo loro di avvicinarsi all’ingresso. La tensione è salita in pochi minuti, e alcune manifestanti sono state fermate o allontanate. La protesta continua, mentre la discussione sulla legge prosegue nei locali del Parlamento.

All'ora indicata, davanti al Senato, ci sono una quarantina di donne (e qualche uomo) in presidio mentre in commissione Giustizia a Palazzo Madama si discute del testo base del ddl consenso contro gli stupri, modificato dalle destre fino a far sparire la parola che dava senso e indirizzo al testo: «Consenso», appunto.

