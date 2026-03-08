Giornata della donna Cirillo | Impegno concreto contro disuguaglianze e violenze

Il 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un momento in cui si riflette sui progressi compiuti e sulle sfide ancora presenti. Cirillo commenta che questa giornata non serve a ripetere i discorsi sulla parità, ma a valutare i risultati raggiunti e le azioni da intraprendere. L’obiettivo è mettere in evidenza l’impegno concreto contro le disuguaglianze e le violenze.

Sono le parole del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. £L'obiettivo di questa ricorrenza – prosegue Cirillo – dovrebbe essere quello di guardare con lucidità alle difficoltà che, ancora oggi, molte donne incontrano nella società, affinché non vengano considerate una "categoria", ma persone a cui garantire pienamente diritti, opportunità e riconoscimento. Ma è altrettanto importante riconoscere il valore del lavoro quotidiano svolto da milioni di donne all'interno delle mura domestiche: un ruolo fondamentale per la tenuta delle famiglie e della società, che troppo spesso non riceve il riconoscimento che merita. Essere donna non deve essere una categoria, ma una condizione umana pienamente riconosciuta nella sua dignità e nelle sue potenzialità".