Giornata della donna ambulatorio mobile davanti a Tursi per visite al seno gratuite

In occasione della Giornata internazionale della donna, un ambulatorio mobile è stato posizionato davanti all’ospedale Tursi a Genova. La sindaca della città, insieme all’assessora all’Urbanistica e ad alcune consigliere comunali, ha partecipato alla campagna di prevenzione ‘Lilt for women - Nastro rosa’. L’iniziativa prevede visite senologiche gratuite aperte alle donne che desiderano sottoporsi a controlli di routine.

"È un giorno simbolico per puntare l’attenzione sulla prevenzione, uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e per prenderci cura di noi - ha dichiarato la sindaca Salis - abbiamo sostenuto e voluto un’iniziativa così importante insieme a Lilt per offrire visite gratuite e sensibilizzare le donne di tutte le età a fare prevenzione. Siamo al lavoro per proporre altri appuntamenti aperti a un pubblico sempre più ampio: pensiamo che la prevenzione sia un aspetto cruciale che la pubblica amministrazione deve mettere in campo in ogni forma possibile per prendersi cura al meglio della cittadinanza". Un’unione di forze e intenti tra Lilt e Comune di Genova per portare la prevenzione oncologica direttamente tra le strade e gli uffici della città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

