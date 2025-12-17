Matteo Renzi pubblica la caricatura di Giorgia Meloni nelle vesti di Maria Antonietta | Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab
Matteo Renzi torna a commentare con ironia la politica italiana, questa volta pubblicando una caricatura di Giorgia Meloni vestita da Maria Antonietta. Il suo post, accompagnato dalla battuta «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab», suscita reazioni e riflessioni sul clima politico attuale. Un gesto che conferma come il confronto tra le figure di spicco della politica italiana continui a essere spesso caratterizzato da provocazioni e umorismo.
Matteo Renzi torna all’attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, dove pubblica un’immagine che la ritrae nei panni di Maria Antonietta. «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab », si legge. Un post provocatorio che rilancia e amplifica l’intervento pronunciato poco prima in Aula, durante le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Nel suo intervento, Renzi ha infatti criticato duramente il governo per l’enfasi data al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco, a fronte – secondo il leader di Italia Viva – di una situazione economica sempre più difficile. 🔗 Leggi su Open.online
