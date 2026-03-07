Giorgia Meloni fa la mamma | pomeriggio a Tivoli per e gare di ballo di Ginevra

Nel pomeriggio, Giorgia Meloni si è recata a Tivoli per assistere alla gara di ballo di Ginevra, la sua figlia. La presidente del Consiglio ha accompagnato Ginevra al palazzetto Paolo Tosto, dove si sono svolte le competizioni. La presenza di Meloni nello spazio dedicato alla gara ha attirato l’attenzione dei presenti.

Il presidente del Consiglio è riuscito a ritagliarsi del tempo con la bambina per assistere all’esibizione nonostante la crisi internazionale Giorgia Meloni, prima di essere presidente del Consiglio, è la mamma di Ginevra e, come tale, nel pomeriggio si è presentata al palazzetto Paolo Tosto di Tivoli per accompagnare e seguire la figlia a una gara di ballo. Al netto di qualche saluto di rito, di qualche fotografia, il premier ha cercato di confondersi tra la folla di genitori presenti. Sulle sue spalle grava una responsabilità enorme, nessun presidente del Consiglio degli ultimi decenni si era trovato a far fronte a una crisi internazionale di questa portata, eppure il premier è riuscito a ritagliarsi uno spazio, per essere solamente Giorgia, la mamma di Ginevra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgia Meloni fa la mamma: pomeriggio a Tivoli per e gare di ballo di Ginevra Leggi anche: Atreju 2025, il ballo di Meloni sul palco mentre il pubblica grida: "Giorgia Giorgia" – Il video Leggi anche: “Il primo volto noto inquadrato in platea a Sanremo potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”: l’indiscrezione sulla presenza della premier all’Ariston Tutti gli aggiornamenti su Giorgia Meloni. Temi più discussi: Uso delle basi Usa, Meloni fa lo struzzo e evita il parlamento; Giorgia Meloni si racconta: Economia, Dazi, USA e AI; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; Medio Oriente, Giorgia Meloni: Preoccupata per le possibili ripercussioni sull'Italia. Meloni secondo Bocchino: la leadership di Giorgia anima il dibattito a NapoliNon è un’agiografia, spiega l’autore, «anche se Meloni qualche miracolo lo ha davvero realizzato: prima donna a diventare premier, prima a farlo da ex iscritta al ... ilmattino.it La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Nola per le esequieAnche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto all'Ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di c ... rainews.it "Certamente siamo in una fase difficile. Però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace", lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomes - facebook.com facebook Giorgia Meloni: “Coordinamento con Uk, Francia e Germania. Pronti ad accise mobili se sale la benzina” x.com