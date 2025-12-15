L’edizione 2025 di Atreju si è conclusa a Roma il 14 settembre, presso i giardini di Castel Sant’Angelo. La manifestazione, organizzata da Fratelli d’Italia, ha visto il discorso finale di Giorgia Meloni e la sorpresa della presenza di Andrea Giambruno, segnando un momento importante per il scenario politico nazionale.

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni chiude Atreju: il discorso finale e la presenza a sorpresa di Andrea Giambruno

Si è chiusa a Roma, il 14 settembre, l’edizione 2025 di Atreju, la kermesse politica organizzata da Fratelli d’Italia nel cuore della capitale, nei giardini di Castel Sant’Angelo. Una manifestazione che, anche quest’anno, ha messo insieme politica, cultura, informazione e società civile, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili del mondo della destra italiana. Leggi anche: “Nessuna alternativa!”. L’Europa gela Giorgia Meloni: cosa succede Non solo comizi e sigle di partito: sul palco e tra il pubblico si sono alternati esponenti di diversi settori, figure istituzionali, giornalisti e protagonisti della società civile. Thesocialpost.it

Meloni chiude Atreju e attacca Schlein

Meloni chiude Atreju, Schlein in assemblea Pd: confronto a distanza tra le leader - In contemporanea la segretaria dem sancisce la nuova maggioranza allargata a Bonaccini ... repubblica.it