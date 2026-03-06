Ginnastica artistica Finiguerra e Barzasi in finale di Coppa del Mondo Macchini non strabilia

Durante la seconda giornata di qualificazioni a Baku, in Azerbaigian, Finiguerra e Barzasi hanno ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Macchini, invece, non è riuscito a sorprendere e non si è qualificato per la fase finale. La competizione continua con le altre atlete che cercano di conquistare un passaggio diretto alla finale.

Seconda giornata di qualificazioni a Baku (Azerbaijan) dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Angelica Finiguerra e Chiara Barzasi sono riuscite a qualificarsi alla finale alla trave, rispettivamente con il terzo e il quarto accredito: 13.033 (5.2 il D Score) per la classe 2009 milanese, tesserata per la Forza e Coraggio; 13.033 (5.3 la nota di partenza) per la 18enne bergamasca, in forza alla Renato Serra di Cesena, che lo scorso anno prese parte ai Mondiali. Le due azzurre torneranno sui 10 cm nella giornata di domenica 8 marzo e potranno lottare per il podio con le giapponesi Mana Okamura (seconda con 13.666) e Miyata Shoko (quinta con 12.