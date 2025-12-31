Il Parco Alto Milanese | Palestra a cielo aperto in un ambiente più sano

Il Parco Alto Milanese si presenta come una palestra a cielo aperto, offrendo un ambiente naturale e salutare per attività all'aperto. Questa area verde rappresenta un'opportunità per vivere il contesto urbano in modo più sano e sostenibile. Il presidente del Parco, Flavio Castiglioni, invita a trascorrere le festività con un messaggio di pace e rispetto per la natura, promuovendo valori di benessere e tutela ambientale.

Il presidente del Parco Alto Milanese Flavio Castiglioni non poteva che formulare gli auguri di buone feste in chiave green e pacifista. "Felice anno nuovo a tutti gli amici del Parco Alto Milanese. Che questo tempo di festa ci ricordi l’importanza di proteggere la nostra terra e di lavorare insieme per un futuro più sostenibile e pacifico", scrive nella pagina Fb del Pam. Gli auguri fanno da pretesto per fare il punto sui progetti per il polmone verde. "Procederemo con le sistemazioni forestali: miglioreremo le aree boschive per garantire un ambiente naturale più sano e sicuro – risponde Castiglioni – Daremo poi corso ai lavori straordinari nella sede del Parco per renderla più funzionale e accogliente, eliminando alcune infiltrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Parco Alto Milanese: "Palestra a cielo aperto in un ambiente più sano" Leggi anche: Per capodanno piazza Saffi si trasforma in una discoteca a cielo aperto: "Musica, energia e sano divertimento. Sarà indimenticabile" Leggi anche: Ai Portici una palestra a cielo aperto nel verde: "Promuove benessere e socialità" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Parco Alto Milanese: Palestra a cielo aperto in un ambiente più sano. Il Parco Alto Milanese: "Palestra a cielo aperto in un ambiente più sano" - Legnano, il presidente Flavio Castiglioni traccia un bilancio del 2025 annunciando le iniziative ludiche inclusive e di educazione ambientale . ilgiorno.it

Riaperta la palestra a cielo aperto nel Parco Alto Milanese - Riaperta la palestra a cielo aperto nel Parco Alto Milanese La ventiduesima edizione della "Palestra a cielo aperto 2024" al Parco Alto Milanese ha preso il via dopo un giorno di rinvio per maltempo. ilgiorno.it

Giovedì 1 gennaio Camminata Anno Nuovo al Rifugio Pirlo allo Spino iniziamo il 2026 con una escursione nel Parco Alto Garda Bresciano!!! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.