Volontari di Retake in piazza Cesare Battisti | rimossi 100 manifesti e ripuliti vasi

Domenica mattina, un gruppo di circa venti volontari di Retake ha partecipato a un'operazione di pulizia in piazza Cesare Battisti, nel centro Murattiano di Bari. Sono stati rimossi circa cento manifesti abusivi e sono stati ripuliti i vasi e le superfici della piazza. L'intervento si inserisce nell’ambito di iniziative volte a mantenere e valorizzare gli spazi pubblici cittadini.

