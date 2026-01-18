Svolta per il giallo di Anguillara trovato un corpo nell' azienda del marito della donna scomparsa
A dieci giorni dalla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, emergono nuove evidenze. I carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno dell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del ritrovamento e determinare eventuali responsabilità. La scoperta rappresenta un punto di svolta nel caso, che resta sotto attenta osservazione da parte delle autorità.
AGI - A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia potrebbe essere arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Il corpo non è stato ancora identificato, ma gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. Le indagini e il sospetto sul marito. La 41enne, sparita nel borgo lacustre in provincia di Roma, sarebbe dunque stata uccisa. Il marito, 45enne imprenditore nel settore del movimento terra e scavi, era stato subito il primo sospettato dopo aver reso una versione " contraddittoria e illogica " e per questo iscritto sul registro degli indagati. 🔗 Leggi su Agi.it
Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara
Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra. Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze della morte e le cause della scomparsa.
Anguillara Sabazia: donna scomparsa, trovato un corpo nella sede dell’azienda del marito
A Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, è stato trovato un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, donna scomparsa nei giorni scorsi. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze del rinvenimento e eventuali collegamenti con la scomparsa. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale.
Giallo Federica Torzullo: indagini a una possibile svolta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.