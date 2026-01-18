Svolta per il giallo di Anguillara trovato un corpo nell' azienda del marito della donna scomparsa

A dieci giorni dalla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, emergono nuove evidenze. I carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno dell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del ritrovamento e determinare eventuali responsabilità. La scoperta rappresenta un punto di svolta nel caso, che resta sotto attenta osservazione da parte delle autorità.

AGI - A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia potrebbe essere arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Il corpo non è stato ancora identificato, ma gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. Le indagini e il sospetto sul marito. La 41enne, sparita nel borgo lacustre in provincia di Roma, sarebbe dunque stata uccisa. Il marito, 45enne imprenditore nel settore del movimento terra e scavi, era stato subito il primo sospettato dopo aver reso una versione " contraddittoria e illogica " e per questo iscritto sul registro degli indagati. 🔗 Leggi su Agi.it

