L'episodio tra Bremer e Hojlund durante la partita ha suscitato discussioni sull'intervento del VAR. L'arbitro è stato richiamato, ma l'AIA ha confermato che si trattava di una trattenuta evidente, quindi di un calcio di rigore. Questo episodio evidenzia come le decisioni arbitrali possano influenzare il corso della partita e la percezione di giustizia sportiva.

. La ricostruzione di Open Var. Il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN ha squarciato il velo sulle polemiche arbitrali dell’ultimo turno, mettendo sotto la lente d’ingrandimento il controverso big match tra Juventus e Napoli. Dino Tommasi, componente della CAN, è intervenuto per fare chiarezza sulla gestione dell’episodio chiave: il contatto Bremer-Hojlund, che ha scatenato le ire dei partenopei. L’audio della verità. La trasparenza dei dialoghi tra il campo e Lissone ha confermato l’incertezza del direttore di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Hojlund, il Var all’arbitro: «Non c’è consistenza». Ma l’AIA smentisce: «Trattenuta evidente, era rigore»

Approfondimenti su Bremer Hojlund

Il match tra Juventus e Napoli ha suscitato molte discussioni, in particolare per un episodio nell’area bianconera tra Hojlund e Bremer.

L’Aia ha sospeso l’arbitro Sozza e i collaboratori Pezzuto e Prontera dopo Lazio-Fiorentina, a causa di un grave errore sul mancato rigore su Gila.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bremer Hojlund

Argomenti discussi: Sky Tech: la trattenuta di Bremer su Hojlund in Juve-Napoli; Bremer trattiene Hojlund. Per Mariani non è rigore, ma quanti dubbi. E Conte...; Juventus-Napoli, moviola: manca un rigore per sbracciata di Bremer su Hojlund sull'1-0; Perché il contatto Bremer-Hojlund non è stato ritenuto da rigore in Juve-Napoli: la valutazione di Luca Marelli.

Tommasi: Trattenuta di Bremer evidente, è calcio di rigore per il NapoliOspite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e oggi componente CAN Dino Tommasi ha fatto luce sugli episodi più controversi della 22esima giornat ... msn.com

AIA: Trattenuta Bremer evidente, non manca solo il calcio di rigore al NapoliL'AIA dà ragione al Napoli, c'era rigore solare per gli azzurri di Antonio Conte nel match di campionato perso domenica contro la Juventus. areanapoli.it

Rigore Hojlund-Bremer: LA REAZIONE INEDITA DI ANTONIO CONTE Prima invita i calciatori a mettere palla fuori per favorire il VAR check, poi le urla ironiche a Mariani "NON VOLETE PROPRIO VEDERLO, EH!", detto ad alta voce con un sorriso che la - facebook.com facebook

Rocchi arrabbiato con Mariani e Doveri Il contatto Bremer-Hojlund sarebbe stato addirittura un 'rigore netto' La notizia completa nel primo commento x.com