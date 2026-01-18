Abbandona rifiuti a Cividate Identificato multa da 4.500 euro

Un giovane di 20 anni di Brescia è stato multato di 4.500 euro per aver abbandonato rifiuti a Cividate. L’identificazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere e all’analisi dei sacchi lasciati sul posto dalla polizia locale. La misura mira a incentivare comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente e a contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti nella zona.

IL CASO. Si tratta di un ventenne bresciano: scoperto dalla polizia locale grazie alle telecamere ed esaminando i sacchi. Oltre alla sanzione, costretto a bonificare la zona. Dovrà pagare una multa di 4.500 euro e rispondere di violazione delle normative ambientali la persona che ha scaricato nelle campagne di Cividate una quantità considerevole di rifiuti di vario genere (sacchi neri e cartoni contenenti rifiuti urbani, bombolette, plastica). Si tratta di un ventenne bresciano individuato grazie a un lavoro di investigazione della polizia locale. Dopo la segnalazione del cumulo di rifiuti, gli agenti hanno dato il via alle indagini prima esaminando i sacchi, poi visionando le immagini del sistema di videosorveglianza hanno identificato il bresciano che è stato prima obbligato a bonificare la zona, dopodiché è stato sanzionato con una multa di 4. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Abbandona rifiuti a Cividate. Identificato, multa da 4.500 euro Leggi anche: Abbandona rifiuti in un’area boschiva. Ora deve pagare una sanzione da 4.500 euro Leggi anche: Abbandona rifiuti ingombranti: rischia fino a 18mila euro di multa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Abbandona rifiuti a Cividate. Identificato, multa da 4.500 euro - Si tratta di un ventenne bresciano: scoperto dalla polizia locale grazie alle telecamere ed esaminando i sacchi. ecodibergamo.it

Abbandona rifiuti a Cividate. Identificato, multa da 4.500 euro x.com

Abbandona rifiuti a Cividate. Identificato, multa da 4.500 euro facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.