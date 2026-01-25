Getta sacchi di rifiuti nel torrente in centro | maxi multa in arrivo

Un episodio di abbandono selvaggio di rifiuti si è verificato nel centro di Calolziocorte, dove una persona ha gettato sacchi di immondizia nel torrente Buliga. Grazie a sopralluoghi e attività di indagine, è stata individuata l’autrice dell’atto, che rischia ora una maxi multa. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme per la tutela dell’ambiente e del territorio locale.

Il caso a Calolziocorte dove il responsabile è stato individuato da assessore e polizia locale. "E pensare che scriveva sui social che la città è sporca." Ancora rifiuti abbandonati in modo selvaggio sul territorio. L'ultimo caso arriva da Calolziocorte dove la persona “incivile” che ha gettato una diversi sacchi di immondizia nel torrente Buliga che attraversa il centro città è stata individuata grazie a una serie di sopralluoghi e attività congiunta da parte dell'assessore alla protezione civile Cristina Valsecchi, degli agenti della polizia locale guidati dal comandante Andrea Gavazzi e dagli addetti di Silea.🔗 Leggi su Leccotoday.it

