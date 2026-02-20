Merkel irrompe nel congresso Cdu | Merz 300 giorni per blindare

Angela Merkel ha fatto la sua comparsa al congresso della Cdu, scatenando discussioni tra i membri del partito. La presenza dell’ex cancelliera, che ha guidato la Germania per 16 anni, ha riacceso il dibattito sul cammino da seguire. Merz, nuovo leader, ha appena 300 giorni per rafforzare il partito e difendersi dalle sfide interne. La presenza di Merkel ha attirato l’attenzione su come il passato possa influenzare le decisioni future della Cdu. La riunione prosegue con un focus sulla strategia da adottare.

Merz alla prova della Cdu: il congresso e l'ombra di Merkel sul futuro del partito. Il partito cristiano-democratico tedesco (Cdu) è impegnato in un congresso cruciale per il futuro della sua leadership. Friedrich Merz, attuale leader, cerca di consolidare la sua posizione mentre l'ex cancelliera Angela Merkel, figura storica della politica tedesca, ha partecipato all'evento, introducendo un elemento di imprevedibilità e confronto all'interno del partito. Un congresso sotto osservazione. L'appuntamento congressuale rappresenta una tappa fondamentale per la Cdu, chiamata a ridefinire la propria strategia in un contesto politico europeo in rapida evoluzione.