A Genova, durante la movida notturna, un ragazzo di 17 anni è stato ferito alla schiena con un coltello. I soccorsi sono arrivati rapidamente nel centro storico e hanno portato il giovane in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche del caso per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare eventuali responsabili.

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena nel centro storico di Genova durante la notte. Trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso, fortunatamente i primi accertamenti hanno confermato che non è in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta intorno all’una e mezza di notte in Stradone Sant’Agostino, una zona centrale e frequentatissima durante i fine settimana. L’intervento delle volanti della polizia in piazza Renato Negri, nei pressi del Teatro della Tosse, si è rivelato complicato. Al momento dell’arrivo degli agenti e dei soccorritori dell’ambulanza dei Nuovi Volontari di San Fruttuoso di Genova, la piazza era affollata da gruppi di giovani, molti dei quali non avevano assistito all’aggressione o non erano in grado di fornire informazioni affidabili a causa del consumo eccessivo di alcol. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Genova, 17enne accoltellato alla schiena durante la movida notturna

25enne accoltellato alla schiena durante una rapina: orrore in ItaliaVia Argine, a Napoli, è una delle arterie principali della zona Orientale della città: collega l’area portuale al quartiere di Ponticelli ed è...

Pugni agli agenti durante il controllo, 17enne “espulso” dalla movida per cinque anniIl questore intensifica le misure di prevenzione: nel mirino un giovane pusher di Gallipoli recidivo e violento, che aveva già un Daspo urbano di due...

Contenuti utili per approfondire Genova 17enne accoltellato alla schiena....

Temi più discussi: Sangue nella notte: 18enne accoltellato alla schiena; Genova, 14enne accoltellato sul bus: è grave. Fermato un coetaneo; Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, fermato un quindicenne; Accoltellamento sul bus, fermato un 17enne: arrestati anche i genitori per aggressione ai Carabinieri.

Genova, ragazzo di 18 anni accoltellato più volte alla schiena durante la movida: è in codice rosso in ospedaleGENOVA - Notte di sague nel cuore di Genova. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato più volte alla schiena la notte scorsa in una ... msn.com

Genova, 18enne accoltellato nella notte: grave in ospedaleGENOVA – Un giovane di 18 anni è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Genova. Il giovane, di origine tunisina, è stato accoltellato alla schiena e trasportato ... livesicilia.it

UN PONTE SOSPESO TRA SOGNO E REALTÀ... FESTIVAL DELL’ORIENTE DI GENOVA. Chiudi gli occhi per un istante. Riesci a sentire il profumo delle spezie e il suono dei tamburi lontani Il Festival dell'Oriente sta per tornare a Fiera di Genova/Waterf - facebook.com facebook

#Genova città pulita. Brezza e luce in salita. Giorgio Caproni - Litania x.com