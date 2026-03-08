Genova ragazzo di 18 anni accoltellato in mezzo alla folla della movida del sabato sera Testimonianze discordanti

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 18 anni è stato ferito da coltellate alla schiena in strada Sant’Agostino, una zona molto frequentata dalla movida genovese. Testimoni hanno fornito versioni contrastanti sugli eventi, mentre la polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun dettaglio sui responsabili è stato ancora divulgato.

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato più volte alla schiena la notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo in una delle zone della movida genovese, stradone Sant'Agostino. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all' ospedale San Martino. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno sentito il ragazzo chiedere aiuto. Sul posto le volanti della questura hanno trovato il giovane, già in fase di soccorso, che presentava una ferita da arma da taglio alla schiena: il ragazzo è stato portato al policlinico San Martino in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile e c'è massima attenzione da parte della questura genovese.