Genova | donna uccisa a coltellate

A Genova, in via San Felice nel quartiere di Molassana, una donna è stata trovata morta con ferite da arma da taglio. La scena del delitto è stata scoperta questa mattina, e sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. La vittima aveva circa 40 anni.

Genova, 8 marzo 2026 – Giallo in un appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana a Genova. Una donna è stata trovata morta con ferite da arma da taglio. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un femminicidio. Sul posto è presente la polizia, ma sono ancora poche le informazioni disponibili.