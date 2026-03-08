Genova donna trovata morta | trafitta da diverse coltellate

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, una donna è stata trovata senza vita in via San Felice, nel quartiere di Molassana a Genova. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta oggi domenica 8 marzo nel pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato.

