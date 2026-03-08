Donna trovata morta trafitta da coltellate

Una donna è stata trovata senza vita in via San Felice nel pomeriggio di domenica 8 marzo 2026. La vittima presentava ferite da arma da taglio e i soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La scena del crimine è stata messa sotto sequestro.

Una donna è stata trovata morta, trafitta a coltellate, in via San Felice nel pomeriggio di domenica 8 marzo 2026. Sul posto, intorno alle ore 16:30, è intervenuta la polizia per i necessari accertamenti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di omicidio. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Giovanissimo accoltellato durante la movida. Salis: "Lo Stato deve cambiare passo" Arenzano: patteggiamento per il marchese Cattaneo Adorno a processo per occupazione abusiva della spiaggia Marina Grande Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Donna trovata morta a Genova: sarebbe stata uccisa a coltellateUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana, a Genova: il corpo trafitto da coltellate. Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Milano, donna trovata morta in un cortile Una selezione di notizie su Donna trovata. Molassana, donna di circa 80 anni trovata morta trafitta da coltellateGenova – Giallo in un appartamento di via San Felice a Molassana. Una donna di circa 80 anni è stata trovata morta all'interno di un'abitazione con alcune coltellate. Sul posto stanno operando polizia ... ilsecoloxix.it Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna ... ilmessaggero.it