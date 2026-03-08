Alle ore 18 di oggi, domenica 8 marzo 2026, si gioca la partita di Serie A tra Genoa e Roma allo stadio Marassi di Genova. La sfida della 28esima giornata coinvolge le due squadre che scendono in campo per ottenere i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta TV e sarà disponibile anche in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate dalle rispettive società.

Genoa Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. GENOA ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 8 marzo 2026, alle ore 18 Genoa e Roma scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Genoa e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Genoa Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AROMA GENOA STREAMING TV – Oggi, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 20,45 Roma e Genoa scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida...

Genoa Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AGENOA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18 Genoa e Inter scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida...

ROMA-GENOA in DIRETTA ORA | LIVE Reaction & Analisi | Serie A 2025/26

Tutti gli aggiornamenti su Genoa Roma.

Temi più discussi: Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Genoa-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A: Genoa-Roma in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Genoa-Roma, l’attesa si accende.

Genoa-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeGiallorossi chiamati a rispondere ai successi di Como e Juventus per la lotta Champions. Il grifone cerca punti salvezza ... tuttosport.com

Genoa-Roma oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioniLa Roma è ospite in casa del Genoa per la partita di oggi alle ore 18:30: tutte le notizie sulla gara e dove vederla in tv e in streaming ... fanpage.it

Una domenica bollente. Genoa-Roma, per Leo Ostigard, si preannuncia particolarmente hot e non solo per il calore del Ferraris - facebook.com facebook

GENOA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbi su Ghilardi e Cristante, confermata la coppia Pisilli-Kone bit.ly/46NsV2E #AsRoma x.com