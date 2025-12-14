Genoa Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18, Genoa e Inter si affrontano allo stadio Marassi di Genova, in occasione della 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in streaming e in diretta TV, oltre alle probabili formazioni.

Genoa Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. GENOA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18 Genoa e Inter scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Genoa e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN, e via satellite sui canali di Sky Sport. Tpi.it

Genoa-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra Genoa e Inter è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. tuttosport.com