Live Roma-Genoa 2-0 | Soulé-Koné in sei minuti per il doppio vantaggio giallorosso

La Roma affronta il Genoa all’Olimpico nell’ultima partita del 2025, con un match che riveste importanza sia dal punto di vista emotivo che per la classifica. Dopo un inizio rapido, Soulé e Koné mettono a segno due gol in sei minuti, consolidando il vantaggio giallorosso. La sfida rappresenta un’occasione per i locali di rafforzare la posizione in campionato, in un incontro che vede anche l’ex Daniele De Rossi tra gli ospiti.

Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all'Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha.

