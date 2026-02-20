Jagiellonia Fiorentina la partita di Mandragora | dentro alla prestazione del calciatore viola

Durante la partita tra Jagiellonia e Fiorentina, Mandragora ha attirato l’attenzione per la sua prestazione decisiva. Il centrocampista viola ha mostrato energia e precisione, contribuendo attivamente in fase offensiva e difensiva. In particolare, ha effettuato un passaggio chiave che ha portato al gol. La sua presenza ha dato maggiore sicurezza alla squadra toscana. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia aperte le possibilità di qualificazione. Mandragora si prepara ora alla prossima partita di conference.

Jagiellonia Fiorentina 0-2 LIVE: raddoppia Mandragora!La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa con una vittoria dei viola per 2-0, grazie al gol di Mandragora. Jagiellonia-Fiorentina 0-3: rivivi il live della gara di Conference!Grazie per averci seguito, per tutte le voci del post-gara appuntamento qui su FirenzeViola.it e su Radio FirenzeViola! Un gol di testa, uno su punizione, l'ultimo su rigore. Jagiellonia-Fiorentina 0-3: video, gol e highlightsPasso in avanti verso la qualificazione per la Fiorentina che nonostante l'ampio turnover vince in Polonia battendo lo Jagiellonia 3-0 nell'andata del playoff di Conference. Dopo un primo tempo ... Termina senza reti il primo tempo di Jagiellonia-Fiorentina: meglio i polacchi sotto il profilo del possesso palla, anche se la miglior occasione l'ha avuta la Fiorentina nel finale.