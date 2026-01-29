De Rossi all' Olimpico contro i biancocelesti Lazio-Genoa | formazioni e orari tv

Questa sera all’Olimpico si gioca il derby tra Lazio e Genoa. La partita si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre, anche se le posizioni in classifica sono già consolidate. De Rossi, che sarà in panchina, torna a dirigere i suoi con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. La gara inizia alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta tv.

Roma 29 gennaio 2026 – Ci sono alcune squadre il cui destino da qui a fine campionato sembra ormai segnato, con un obiettivo chiaro in testa e un percorso fissato per ottenerlo. C'è anche chi rimane al momento nella terra di nessuno e sogna qualcosa di meglio, nonostante le difficoltà della prima parte di campionato. Lazio e Genoa si identificano chiaramente in questo secondo tipo e venerdì sera si affronteranno nella prima sfida di questa ventitreesima giornata di Serie A. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 all'Olimpico. La Lazio arriva a questa sfida sull'onda lunga di un periodo poco brillante in termini di risultati.

