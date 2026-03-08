Genoa-Roma 2-1 | N' Dicka ancora in gol ma non basta De Rossi batte Gasperini

Nella 28esima giornata di Serie A, il Genoa ha battuto la Roma 2-1 a Marassi. N'Dicka ha segnato per i giallorossi, ma il gol non è stato sufficiente a evitare la sconfitta. L'ex calciatore De Rossi ha contribuito alla vittoria dei liguri, mentre la Roma si trova ancora al quarto posto in classifica, a un punto dal Como e con il prossimo avversario in campionato.

I giallorossi cadono a Marassi. La rete del difensore non basta ad evitare la sconfitta che matura per via del rigore realizzato da Messias e decisa da Vitinha La Roma perde per due a uno contro il Genoa nella 28esima giornata di Serie A. In quel di Marassi l'amato ex De Rossi, incarta la partita a Gasperini e blocca i giallorossi raggiunti in classifica al quarto posto dal Como (restando a +1 dalla Juventus) prossimo avversario della Roma in campionato. A Genova il match si stappa ad inizio secondo tempo con un fallo di Pellegrini (il peggiore in campo) che causa il rigore realizzato da Messias. Immediato il pareggio romanista con N'Dicka al terzo gol consecutivo.