Per la diciassettesima giornata di Serie A, Roma e Genoa si sfidano questa sera allo Stadio Olimpico. Di seguito, le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi, con un’analisi delle scelte più probabili per le due squadre. Questa partita rappresenta un importante banco di prova nel cammino stagionale di entrambe le compagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prepartita e contesto della gara. Per la diciassettesima giornata di Serie A, Roma e Genoa si affrontano questa sera allo Stadio Olimpico. La partita è particolarmente attesa, non solo per la lotta in classifica delle due squadre, ma anche per il ritorno di Daniele De Rossi da avversario contro i giallorossi, club dove è stato protagonista come giocatore e allenatore. Le scelte tattiche dei due allenatori. Secondo le ultime indicazioni sulle probabili formazioni, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con Paulo Dybala nel ruolo di falso nove in attacco e un centrocampo guidato da Cristante e Koné. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma-Genoa, le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi

Leggi anche: Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi

Leggi anche: Genoa-Verona, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Zanetti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi; Roma-Genoa, le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi; Le probabili formazioni di Roma-Genoa (Serie A).

Roma-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A - La Roma di Gasperini ospita il Genoa di De Rossi nel Monday Night della 17^ giornata di A, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW stasera alle 20. sport.sky.it