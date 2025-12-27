Poco più di due giorni è De Rossi tornerà all’ Olimpico da avversario della Roma nel match in programma lunedì 29 dicembre tra i giallorossi ed il Genoa. L’ex centrocampista giallorosso ha parlato della sfida nella conferenza stampa di presentazione: “Gli indisponibili sono sempre gli stessi. Gronbaek oggi ha iniziato a correre, è rientrato Cuenca mentre a Thorsby non è uscita la spalla e non avrà problemi ad essere a disposizione”. Riguardo il come si debbano affrontare le squadre di Gasperini: “Si affrontano con grande cautela e rispetto. Consapevoli che lui cambia la formazione all’ultimo. Dovremo essere attenti a non concedere spazio alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Genoa, De Rossi: “Gasperini un riferimento, se facciamo gol sarò felice”

Leggi anche: Tuttosport – “De Rossi può stupire al Genoa, Gasperini tra i migliori d’Europa”

Leggi anche: TS – “Genoa, che partita in 10! Gol spaccacuore ma ci salviamo. Contro la Roma sarò freddo però…”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

De Rossi e la prima volta contro la Roma: Lavoro per farla perdere, una cosa contronatura; De Rossi: Alla Roma non meritavo l'esonero, ora col Genoa lavoro per farla perdere; De Rossi ammette tutto il suo disagio in vista di Roma-Genoa: È una cosa contro natura per me; Genoa, De Rossi: Il gol all'ultimo mi ha spezzato il cuore, con la Roma sarà speciale.

De Rossi ammette prima della Roma: "Se faremo gol non esulterò come con Cristante a Udine..." - Daniele, in conferenza, parla della partita di lunedì: "Per me e il mio staff c'è solo un obiettivo: salvare il Genoa. corrieredellosport.it