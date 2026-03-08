Pagelle Genoa Roma | Vitinha uomo della Provvidenza Messias freddezza e geometrie Pellegrini ingenuità fatale VOTI

Nel match di Serie A tra Genoa e Roma, Vitinha si è distinto come protagonista, mentre Messias ha mostrato freddezza e precisione nelle geometrie di gioco. Pellegrini ha commesso un’ingenuità decisiva che ha influenzato l’andamento della partita. Sono stati valutati i principali protagonisti, con i voti assegnati ai migliori e ai peggiori in campo durante la giornata.

