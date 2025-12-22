De Rossi verso Roma-Genoa | Sarà strano a fine partita farò un giro per salutare i tifosi
Con ancora le ferite aperte per la sconfitta con la Juventus, la Roma guarda al prossimo match con il Genoa, che la metterà di fronte ad un nuovo ex giallorosso. All’Olimpico tornerà, questa volta da avversario, Daniele De Rossi, per il quale, quella di lunedì 29 dicembre, sarà una sfida decisamente speciale. L’attuale tecnico rossoblù ha raccontato quelle che saranno le sue emozioni in un’intervista ai microfoni di Rai Sport: “ Sarà strano. Non ci sono mai stato dall’altra parte in quello stadio. Non solo come la vivrò, ma è una partita che dovrò provare a vincere”. L’ex centrocampista ha proseguito: “È la prima volta che dovrò lavorare una settimana sperando che la Roma perda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
