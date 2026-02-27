Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli | Non puoi dire una cosa del genere È scorretto

Bergomi ha criticato Caressa riguardo alle sue affermazioni su Inter e Napoli, definendole scorrette. La discussione tra l'ex difensore nerazzurro e il giornalista si è concentrata sul percorso in Champions League della squadra finalista dell'ultima edizione e sui Campioni d’Italia. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto acceso e diretto.