Dopo la sconfitta del Genoa per 2-1, l'allenatore ha avuto un acceso scambio con la piattaforma televisiva Dazn, criticando la decisione di non assegnare un rigore per un fallo di mano su un tiro di Koné. Durante il confronto, ha affermato che la situazione si comprende molto chiaramente e ha paragonato il rigore a un colpo di pallavolo, sostenendo che la realtà non può essere modificata.

Dopo la sconfitta in casa del Genoa per 2-1, Gasperini a Dazn critica la decisione di non assegnare il rigore per fallo di mano su Malinovsky su tiro di Koné. Non è chiarissimo, visto che il pallone tocca prima il busto del genoano. Immaginiamo che il Var l’abbia analizzato. Avete chiuso la partita con un tiro in porta però avrete creato occasioni potenziali. Forse non siete entrati in campo determinati in campo come il Genoa. “Non sono d’accordo. Ci siamo calati benissimo nell’atmosfera, era una partita particolare. Il Genoa è stato molto aggressivo con questi palloni lunghi, noi siamo stati altrettanto determinati, solidi, poi dopo non abbiamo fatto tanti tiri, loro forse ancora meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini battibecca a Dazn: “Il rigore? Si capisce benissimo, questa è pallavolo. Non potete cambiare la realtà”

Gasperini zittisce in tv Giorgia Rossi sul rigore negato alla Roma: “Non potete dire una cosa del genere”Il tecnico giallorosso battibecca in diretta con la giornalista che azzarda una spiegazione sul "varista che non ha la certezza delle immagini".

Leggi anche: Spalletti a Dazn: «Rigore David? È un rigorista, li calcia benissimo. Sto con lui e con chi glielo ha lasciato battere»

Approfondimenti e contenuti su Gasperini battibecca.

Argomenti discussi: Cos'è successo dopo il gol di Wesley in Roma-Juve: Spalletti entra in campo, battibecco con Ndicka.

Roma, Gasperini sul cambio di Venturino: Partita più adatta a giocatori come CristanteUna sconfitta inaspettata per la Roma che si arresa sotto i colpi di un Genoa che ha saputo sfruttare le proprie occasioni, andando a colpire i giallorossi e portando a casa tre punti molto importanti ... fantacalcio.it

Gasperini a DAZN: Il +7 sulla Juve sarebbe stato grande passo avanti, ma siamo ancora lì. Non ci deve abbattere una partita del genereL'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è stato intervistato da DAZN. La sua analisi dopo la gara pareggiata contro la Juventus: Mi concentro sull’ultimo minuto, ... tuttojuve.com