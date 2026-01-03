Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato a Dazn l’assegnazione del rigore a David nel match contro il Lecce. Il tecnico ha sottolineato le qualità del giocatore come rigorista e ha espresso il suo supporto per la decisione di lasciargli battere il tiro. Le parole di Spalletti riflettono fiducia nelle scelte dei propri giocatori e nel ruolo fondamentale del rigore nel corso della partita.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo Juve Lecce. Le sue dichiarazioni. ERRORI – « Quando siamo dentro l’area di rigore, dove passa la palla lo dobbiamo un po’ prevedere, non ricorrerla dopo che è passata, perché noi non ci siamo riusciti a ricavare gli spazi dove prendere questa palla, perché abbiamo crossato, abbiamo messo queste imbucate dentro l’area di rigore dieci volte nel primo tempo da vicino al vertice dell’area piccola laterale, nel secondo tempo uguale, non abbiamo mai trovato l’uomo in grado di correggerla da dentro l’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Rigore David? È un rigorista, li calcia benissimo. Sto con lui e con chi glielo ha lasciato battere»

