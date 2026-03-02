Guerra in Iran | mercati sotto shock volano oro e petrolio

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele in Iran, i mercati azionari mondiali sono entrati in forte calo, con vendite rapide e diffuse. Nel frattempo, i beni rifugio come oro e petrolio registrano aumenti significativi, mentre i prezzi dell’energia si impennano. La reazione degli investitori riflette il timore di ripercussioni economiche in un momento già delicato per le economie globali.

E' panic selling sui mercati azionari mondiali dopo l'attacco di di Stati Uniti ed Israele in Iran, mentr e trionfano i beni rifugio e volano i prezzi dell'energia, in risposta ad uno shock che che rischia di mettere in ginocchio l'Occidente in una fase economica già fragile. Il petrolio è volato sino a sfiorare gli 80 dollari al barile e gli ha fatto eco il prezzo del gas, che ad Amsterdam balza del 20%, mettendo a rischio l'Europa che dipende fortemente dal gas importato. Nel frattempo,. il trasporto aereo mondiale è in tilt, con una portata che non si vedeva dai tempi della pandemia. Ma vediamo quale è stata la reazione die mercati agli eventi bellici.

