Il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro, mentre il petrolio e il gas continuano a salire a causa della guerra in Medio Oriente. Le imprese italiane si trovano a dover affrontare nuovamente un possibile incremento dei costi energetici, con effetti diretti sulle attività quotidiane e sui bilanci. La situazione si presenta come una nuova sfida per il settore industriale e i consumatori.

La benzina oltre la soglia simbolica dei 2 euro al litro, il petrolio e il gas spinti verso l’alto dalla guerra in Medio Oriente, le imprese italiane che tornano a fare i conti con il rischio di una nuova stangata energetica. Tanto che il ministro Gilberto Pichetto Fratin fa notare: "Ci avviciniamo al trauma dei prezzi del 2022". Ma nelle ultime ore, sul terreno più sensibile per famiglie e aziende, quello del costo dei carburanti, la novità politica più rilevante è arrivata da Giorgia Meloni. Con un videomessaggio la premier ha spiegato che il governo è "al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto" e che, proprio sulla benzina, si sta valutando l’attivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili, reso "più efficace" dal decreto carburanti del 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gas e petrolio La stangata

