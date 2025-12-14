Ascoltate bene cosa dice… Garlasco la chiave in una telefonata | la rivelazione di Roberta Bruzzone

Nel nuovo capitolo del caso di Garlasco, Roberta Bruzzone rivela dettagli sorprendenti riguardo a una telefonata contenente una chiave cruciale. La posizione di Andrea Sempio, finora considerato estraneo ai fatti, viene nuovamente messa in discussione, alimentando l’attenzione sul caso e sulle dinamiche investigative.

La posizione di Andrea Sempio, tornata al centro dell'attenzione nel nuovo capitolo giudiziario sul delitto di Garlasco, continua a essere quella di una netta estraneità ai fatti. L'uomo, amico del fratello di Chiara Poggi, ha sempre respinto ogni coinvolgimento nella morte della giovane, ribadendo di non trovarsi nella villetta la mattina del 13 agosto 2007 e di non avere alcun ruolo in quanto accaduto. Una linea difensiva che, nel tempo, non ha mai subito cambiamenti sostanziali.

