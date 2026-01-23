Raphinha sorprende la moglie con un regalo extralusso | Mi ha chiamato per prendere qualcosa in garage

Raphinha sorprende la moglie con un regalo di grande valore, lasciandola senza parole. La coppia ha l’abitudine di scambiarsi doni esclusivi, come il motorhome regalato dalla donna al calciatore. La sorpresa ha svelato anche piccoli dettagli sulla quotidianità di Raphinha, come il fatto che lo avesse chiamato per un motivo apparentemente semplice, ma che si è rivelato più sorprendente del previsto.

La donna spiazzata dalla sorpresa: "Adesso capisco perché non rispondeva.". La coppia ha il vezzo di scambiarsi omaggi costosi: incredibile il motorhome donato dalla donna al calciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Luciano Darderi: “Mi allenerò con Sinner a Dubai, dove vivo. Volandri mi ha chiamato e ha spiegato”

Gudmundsson ha saputo della denuncia mentre si allenava: “Mia madre mi ha chiamato sei volte”Gudmundsson, accusato di cattiva condotta sessuale, ha appreso della denuncia durante un allenamento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l’esclusione del brasiliano: Gioca a basket?I premi consegnati ieri sera dalla FIFA non hanno accontentato tutti e immancabilmente è scoppiata la polemica. La sfuriata è arrivata da Natalia Belloli, la moglie di Raphinha che è rimasta turbata ... fanpage.it

Raphinha escluso dal The Best XI, la moglie ironica: 62 gol propiziati, gioca a basket?Il FIFA The Best World XI 2025 è stato appena annunciato e, come è accaduto anche in passato, si è immediatamente acceso il dibattito. La formazione ideale dell’anno, scelta nell’ambito dei premi FIFA ... tuttomercatoweb.com

Dopo l'impresa di arrivare agli ottavi e battere il Real Madrid di Kylian Mbappé per i ragazzi dell'Albacete. Ora ai quarti arriva il FC Barcelona di Yamal e Raphinha in Coppa del Re. - facebook.com facebook