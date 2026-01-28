Gabriel Garko si è sposato | il marito è un avvocato palermitano con origini nobiliari

Gabriel Garko si è sposato. L’attore ha detto sì al suo compagno, l’avvocato palermitano Giorgio, con origini nobiliari. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto due anni fa, davanti a due testimoni. Ora, la coppia ha deciso di rendere pubblica la notizia.

L'attore si è unito civilmente in gran segreto con Giorgio. L'annuncio a Verissimo, dove ha spiegato il perché di questa scelta Si chiama Giorgio l’uomo che, due anni fa, ha sposato in gran segreto Gabriel Garko davanti a soli due testimoni. A riportarlo è il settimanale Chi, che lo ha immortalato per le strade di Roma accanto all’attore, durante un pomeriggio di commissioni. Secondo la descrizione, Giorgio ha 40 anni, è di Palermo, ha origini nobiliari, fa l’avvocato ed è anche gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia. Nell'agosto del 2022 Garko era stato “avvistato” nel capoluogo siciliano: una vacanza che si era regalato per i suoi 50 anni, con tanto di cena a base di pesce a Mondello.🔗 Leggi su Palermotoday.it

