Furto al centro per l' autismo di Villa Porcelli rubati tablet e computer La rabbia dell' assessora Monia Monni | Atto crudele

Un furto si è verificato al centro per l'autismo di Villa Porcelli, in via San Gaetano, dove sono stati rubati tablet, computer e attrezzature. Gli autori si sono introdotti forzando una porta e hanno danneggiato alcune stanze prima di fuggire con il materiale di lavoro. L'assessora Monia Monni ha condannato l'episodio, definendolo un atto crudele che danneggia un servizio fondamentale per la comunità.

Si sono introdotti all'interno degli spazi del centro Asl di Villa Porcelli, in via San Gaetano, luogo che ospita il servizio per l'autismo, e dopo aver forzato una porta hanno messo a soqquadro alcune stanze fuggendo poi con pc, tablet e strumenti da lavoro.

L'assessora regionale alla Monia Monni visita alcune strutture della Asl sud estL’assessora regionale alla Sanità e Politiche Sociali, Monia Monni, ha visitato giovedì 11 dicembre alcune strutture dell’Asl Toscana sud est in provincia di Arezzo, nell’ambito delle attività di monitoraggio e confronto con il territorio.

Furto al liceo Michelangiolo, rubati decine di computerNella notte tra venerdì e sabato, il liceo Michelangiolo di Firenze è stato teatro di un furto che ha coinvolto decine di computer.

