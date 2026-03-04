furti nelle campagne di grottaglie il sindaco scrive al viminale

Il sindaco di Grottaglie ha scritto al ministro dell’Interno, al prefetto e al questore di Taranto per segnalare un aumento di furti nelle campagne della zona. Ha richiesto interventi immediati per migliorare la sicurezza pubblica, senza entrare in dettagli sulle cause o sulle possibili motivazioni di questi episodi. La comunicazione mira a sollecitare azioni concrete per contrastare la situazione.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha inviato una nuova lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al prefetto e al questore di Taranto per chiedere interventi urgenti a tutela della sicurezza pubblica. L’iniziativa nasce dal crescente numero di furti registrati nelle contrade e nelle zone rurali del territorio comunale, fenomeno che, secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, sta generando forte preoccupazione tra i residenti. “A partire dai primi giorni del 2026 – si legge nella nota – l’Amministrazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in particolar modo nelle contrade e nelle zone agricole periferiche del territorio, i quali riferiscono di aver subito furti nelle proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

