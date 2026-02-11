Stefano Di Marzo commissario della Cia Agricoltori Campania

Stefano Di Marzo è diventato il nuovo commissario regionale della Cia Agricoltori Italiani in Campania. Prende il posto di Carmine Fusco e inizia il suo mandato con l’obiettivo di rafforzare il settore agricolo nella regione. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, e Di Marzo ha già manifestato la volontà di lavorare a stretto contatto con gli agricoltori per affrontare le sfide del settore.

Stefano Di Marzo è il nuovo commissario regionale della Cia Agricoltori Italiani in Campania. Succede a Carmine Fusco. Presidente della Cia provinciale di Avellino, Di Marzo nel nuovo ruolo è chiamato a individuare a applicare soluzioni concrete per sostenere il rinnovamento del sistema agricolo campano e salvaguardare la competitività delle aziende agricole.

