Un furgone rubato viene intercettato dai Carabinieri nelle prime ore del mattino. Durante un controllo di routine, i militari fermano un veicolo e scoprono che è stato sottratto. Il conducente, un uomo di 43 anni, viene denunciato per ricettazione. Ora i carabinieri indagano per capire chi abbia effettivamente rubato il veicolo e se ci siano altri complici coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un controllo di routine effettuato nelle prime ore del mattino ha consentito ai Carabinieri di recuperare un veicolo risultato oggetto di furto e di avviare ulteriori accertamenti investigativi. È accaduto all’alba a Caianello, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione un uomo 43 anni, residente nel Casertano e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle ore 04.00, durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno fermato un furgone Fiat Iveco Daily all’interno del parcheggio di un noto esercizio commerciale lungo via Ceraselle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furgone rubato, i carabinieri lo intercettano: 43enne denunciato per ricettazione

Approfondimenti su Furgone Rubato

Un 15enne, già noto alle forze dell’ordine e appartenente a una nota famiglia di etnia rom, è stato denunciato dalla Polizia di Latina per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dopo un inseguimento su uno scooter rubato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Furgone Rubato

Argomenti discussi: Inseguimento sulla statale 16: i Carabinieri recuperano un furgone rubato pochi minuti prima; Inseguimento sulla statale 16: i Carabinieri recuperano un furgone rubato pochi minuti prima; Il ladro inseguito dai carabinieri abbandona il furgone rubato; Campomarino: furgone rubato a Termoli, recuperato dai carabinieri.

Il ladro inseguito dai carabinieri abbandona il furgone rubatoIl mezzo rubato nel centro di Termoli a una ditta di distributori automatici e intercettato sulla statale a Campomarino. Braccato, il ladro lascia il furgone e fugge a piedi ... rainews.it

Furto, inseguimento sulla Statale 16: i Carabinieri recuperano un furgone rubatoTERMOLI - Un inseguimento ad alta velocità lungo la Statale 16 si è concluso con il recupero di un furgone rubato e il sequestro di attrezzi ... molisenetwork.net

Cinque malviventi hanno fatto irruzione nella notte in un’abitazione di località Doglie, a Roccadaspide, aggredendo e minacciando una coppia di commercianti con armi da fuoco. I banditi hanno sottratto denaro da un furgone e rubato l’auto dei coniugi, fugge - facebook.com facebook