Furgone rubato i carabinieri lo intercettano | 43enne denunciato per ricettazione

Un furgone rubato viene intercettato dai Carabinieri nelle prime ore del mattino. Durante un controllo di routine, i militari fermano un veicolo e scoprono che è stato sottratto. Il conducente, un uomo di 43 anni, viene denunciato per ricettazione. Ora i carabinieri indagano per capire chi abbia effettivamente rubato il veicolo e se ci siano altri complici coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un controllo di routine effettuato nelle prime ore del mattino ha consentito ai Carabinieri di recuperare un veicolo risultato oggetto di furto e di avviare ulteriori accertamenti investigativi. È accaduto all’alba a Caianello, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione un uomo 43 anni, residente nel Casertano e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle ore 04.00, durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno fermato un furgone Fiat Iveco   Daily all’interno del parcheggio di un noto esercizio commerciale lungo via Ceraselle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

