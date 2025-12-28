Arrestato ladro seriale usava un furgone rubato per furti e truffe

Un uomo di 25 anni di Agrigento è stato arrestato dagli agenti di Porto Empedocle e della squadra mobile, sospettato di aver compiuto numerosi furti e truffe nelle ultime settimane. Secondo le indagini, utilizzava un furgone rubato per le sue attività illecite. L’arresto fa parte di un’operazione mirata al contrasto della criminalità nella zona.

È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Porto Empedocle e della squadra mobile un 25enne agrigentino ritenuto responsabile di una lunga serie di furti e truffe commessi nelle ultime settimane. Il giovane è stato catturato nella zona di piazzale Rosselli, nel capoluogo, mentre stava.

