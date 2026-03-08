Due adolescenti di Padova, scomparsi venerdì 6 marzo mentre uscivano di casa fingendo di andare a scuola, sono stati ritrovati nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo nella città di Ancona. I ragazzi sono stati trovati sani e salvi dopo due giorni di ricerca, senza riportare ferite o problemi di salute. La vicenda ha attirato l’attenzione di amici e familiari.

Due adolescenti padovani, usciti di casa venerdì 6 marzo per fingere di andare a scuola, sono stati ritrovati sani e salvi nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo nella città di Ancona. La vicenda, iniziata con una scomparsa volontaria dettata dal desiderio di libertà e da un progetto romantico, si è conclusa positivamente grazie all’intervento delle forze dell’ordine e alla mobilitazione dei social network. La ricerca è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale, che hanno attivato il protocollo di emergenza non appena le famiglie hanno denunciato la sparizione. Mentre i genitori vivevano un momento di forte apprensione, i due ragazzi avevano già raggiunto la loro destinazione finale lontano dalla provincia di Padova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga d’amore: due ragazzi da Padova ad Ancona, ritrovati sani

Fidanzatini adolescenti spariti, ritrovati sani e salvi ad AnconaDa un paio di giorni due ragazzini padovani sono usciti di casa per andare a scuola, ma di fatto si sono volatilizzati.

