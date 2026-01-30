' Dai margini al futuro' l' evento conclusivo della Summer School della cattedra Unesco

Sabato 31, alle 14, si tiene l’evento conclusivo della Summer School della cattedra Unesco. Un’occasione per ascoltare le voci di chi si trova ai margini e immaginare il domani. L’appuntamento si svolge online e coinvolge studenti, docenti e esperti provenienti da vari paesi. La giornata si concentrerà su storie e progetti che puntano a dare spazio a chi spesso viene messo in secondo piano. Un momento per condividere idee e guardare avanti, con l’obiettivo di costruire un futuro più inclusivo.

Dare voce ai margini per immaginare il futuro. È da qui che prende forma ‘From the margins to the future: Vision, Voices and Values’, l’evento in programma sabato 31, dalle 14.30 alle 18, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara. L’iniziativa segna il momento conclusivo dell’edizione 2025 della Summer School della Cattedra Unesco di Unife, istituita nel 2020 al Dipartimento di Economia e Management, sotto la guida di Patrizio Bianchi e con il coordinamento di Valentina Mini. "Questa scuola estiva Itinerante ha il compito di creare una rete molto solida di persone e di riflessione in Italia sui temi dello sviluppo e della coesione, quali elementi fondanti per una democrazia che voglia essere inclusiva e aperta - afferma Bianchi -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Summer School UNESCO

A Roma si è tenuto l'evento finale di ‘Energie per il futuro dell'export’, il roadshow di Sace dedicato al sostegno delle imprese italiane nell'internazionalizzazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Summer School UNESCO

Argomenti discussi: Frequenze, 5G Standalone e crisi dei margini: perché la proroga può cambiare il futuro delle Telco; Anthrofood 2050: l’antropologia del cibo si fa pubblica guardando al futuro; Tesla a un bivio: nel futuro robotica e AI; Utility, il 2025 tra record di ricavi e allarme margini. L'indebitamento sale del 15%.

Le iscrizioni per TECHCAMP 2026 sono ufficialmente APERTE TECHCAMP, la Summer School del Politecnico di Milano è un'esperienza unica che metterà le studentesse e gli studenti delle scuole superiori a partire dal 2° anno (dal 1° anno per piani di studi - facebook.com facebook